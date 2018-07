''Estado deve garantir a dignidade''

Em que situações o Estado deve oferecer proteção a um infrator?

Pelo que soube, o jovem cumpriu os 3 anos de internação e, como manda o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), foi colocado em liberdade. Se ele colaborou com a polícia, a Justiça e corre risco em função disso, precisa de proteção. É função do Estado garantir a dignidade humana. Um erro não justifica outro. Seria imoral e ilegal se o Estado não oferecesse proteção.

Mas a sociedade costuma interpretar essas medidas como uma defesa do criminoso.

As garantias e direitos assegurados pela Constituição - ampla defesa, contraditório e devido processo legal - foram criados para as pessoas de bem. Ele errou, mas tem todos esses direitos garantidos. Isso não vale para ele, vale para a sociedade. De outro lado, é preciso ajustar as leis.

De que forma?

Quem faz do crime um meio de vida, por exemplo, precisa ter as mesmas garantias constitucionais de qualquer cidadão. Mas talvez seja o caso de estudar limitações no direito dessas pessoas. Sou favorável a medidas preventivas da delinquência. É preciso aperfeiçoar o ECA, o Código Penal. Às vezes, tenho a impressão de que eles são dimensionados para a população de Oslo, só que vivemos outra realidade. BRUNO TAVARES