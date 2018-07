''Estado'' discute novas regras do pré-sal no dia 30

O modelo regulatório proposto para a exploração do petróleo do pré-sal, as formas de distribuir suas receitas e de reparar os danos ao meio ambiente estarão em debate no auditório do Grupo Estado no próximo dia 30, com a participação do presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, do governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, dos senadores Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Fernando Gabeira (PV-RJ). Participará também o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), João Carlos de Luca.

O debate, o segundo sobre o tema realizado pelo Estado, ocorre das 10 às 13 horas, com transmissão ao vivo pela TV Estadão (www.estadao.com.br). As inscrições poderão ser feitas pelo telefone (11) 3881-3648.

PROGRAMAÇÃO

Mesa 1 (das 10h às 11h30)

O novo modelo de exploração

José Sergio Gabrielli,

presidente da Petrobrás Tasso Jereissati,

senador

João Carlos de Luca,

presidente do IBP

Mesa 2

(das 11h45 às 13h)

Como distribuir a riqueza do petróleo

Paulo Hartung,

governador do ES

Fernando Gabeira,

Senador