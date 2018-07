''Estado'' discute o novo modelo O "Estado" promove hoje debate sobre o modelo regulatório proposto para a exploração do petróleo na área do pré-sal. O encontro será das 10 horas às 13 horas, no auditório do Grupo Estado, em São Paulo. Entre os convidados, estão o presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e o deputado federal Fernando Gabeira (PV-RJ) .