Estado do cantor Wando ainda é muito grave O chefe do CTI do Hospital Biocor, Herbet Miotto, disse ao Grupo Estado, no início da noite desta terça-feira, que o quadro do cantor Wando é muito grave e não há como precisar as chances que ele tem de se recuperar. "Os procedimentos foram feitos com sucesso e agora temos que aguardar. É uma situação muito grave? É, mas existe uma chance, mas não dá para dizer de quantos por cento", disse o cardiologista.