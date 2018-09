Estado do Rio registra 109 mortes por dengue neste ano

O Estado registrou 109 casos de morte por dengue este ano, segundo o relatório semanal da Secretaria Estadual de Saúde divulgado nesta quinta-feira, 15, com um dia de atraso. Outros 123 óbitos estão sob investigação. Até a semana passada, havia 106 mortes confirmadas. O número de notificações de casos de dengue alcançou 145.350 - 14.112 a mais do que na semana anterior. Veja também: O avanço da dengue no País Os municípios com maior número de caso são Rio de Janeiro (80.404), seguido de Angra dos Reis (10.217), Nova Iguaçu (8.884), Campos dos Goytacazes (6.087), Duque de Caxias (5.201), Niterói (4.586), Belford Roxo (2.906) e Magé (2.681). Os óbitos também se concentraram no Rio - 65 das vítimas morreram na capital fluminense. Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registrou 11 mortes por dengue. São Gonçalo teve 7 óbitos. Quase metade das mortes (42%) foram de crianças e adolescentes com idades até 15 anos. Na segunda-feira, a secretaria vai desativar mais uma tenda de hidratação - o da Penha, ao lado do Hospital Estadual Getúlio Vargas. O motivo é a baixa procura da população. O local passará a funcionar como apoio para o Serviço de Pronto-Atendimento do HGV.