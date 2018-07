Estado do Rio registra 162 mortes por dengue este ano A dengue matou no Estado do Rio 162 pessoas, das quais 48 por sua forma hemorrágica, desde janeiro deste ano. O número pode ser ainda maior, já que há 142 casos de morte sob investigação, informou hoje a Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, há 230.860 casos notificados no Estado, dos quais 120.358 na capital, onde morreram 93 pessoas. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, informou ontem que quer se reunir com os prefeitos eleitos, ainda este ano, para evitar a descontinuidade de projetos que possam levar a uma epidemia no próximo verão. Este ano, o Rio pediu ajuda ao governo federal para montar tendas militares para atender vítimas da doença, que lotaram hospitais municipais e estaduais durante os meses de março e abril. Até este ano, a mais grave epidemia do Estado havia deixado 91 mortos durante todo o ano de 2002. Além da capital, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Angra dos Reis, na Região dos Lagos, também registraram altos índices de mortes, de 22 e 10 óbitos, respectivamente. A faixa etária com maior número de notificações (54%) é a de 15 a 49 anos. Os municípios com maior número de casos são Angra dos Reis (11.005), Campos (11.941), Nova Iguaçu (17.393), Duque de Caxias (11.952), São João de Meriti (5.653), Niterói (6.829), Magé (3.356), Belford Roxo (6.755), São Gonçalo (2.662) e Rio de Janeiro (120.358).