Estado do Rio restringe uso de sacolas plásticas a partir de hoje

Micro e pequenas empresas terão até dois anos para se adaptar às novas regras. Em lojas de médio e grande porte, fiscais farão, a partir de hoje, um trabalho de orientação, ainda sem aplicar as multas, que podem chegar a R$ 20 mil em caso de infração.

Os estabelecimentos deverão adotar uma dessas alternativas: fornecer sacolas mais resistentes, que podem ser reutilizadas;dar descontos de R$ 0,03 para cada cinco itens que forem vendidos sem o uso dos sacos; ou trocar 50 sacolas plásticas limpas e em bom estado por 1 quilo de arroz ou alimentos equivalentes da cesta básica. "A lei é um começo, mas não é suficiente. Também é preciso educar a população", opina a publicitária Cátia Nascimento.

A lei é alvo de um pedido de liminar da Federação do Comércio do Rio, que solicita sua suspensão, sob a alegação de que o texto teria sido regulamentado apenas na terça-feira.

FLORESTAS

Desmatamento ilegal cai 22% no mundo

Avaliação do Instituto Real de Assuntos Internacionais (conhecido como Chatham House), da Grã-Bretanha, revela que o total da produção mundial de madeira ilegal diminuiu 22% no mundo desde 2002. "Cerca de 1 bilhão de pessoas pobres no mundo são dependente das florestas, e a redução na exploração madeireira ilegal ajuda a proteger os seus meios de subsistência", disse Sam Lawson, professor da Chatham House e principal autor do relatório. De acordo com o documento, na última década a exploração madeireira ilegal diminuiu cerca de 50% em Camarões, entre 50% e 75% na Amazônia brasileira e aproximadamente 75% na Indonésia.

DEBATE

Aldo Rebelo discute Código Florestal

Hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) debate a reforma do Código Florestal com Roberto Smeraldi, da ONG Amigos da Terra, e Sérgio Leitão, do Greenpeace. Será às 12h30, no teatro Eva Herz, com entrada gratuita. /