Estado do Rio tem 45 ônibus queimados em 2014 Desde o início do ano, 45 ônibus foram destruídos no Estado em incêndios criminosos, informou o Rio Ônibus, sindicato dos quatro consórcios que atuam na cidade do Rio de Janeiro. Do total, 38 ocorreram na capital - nove deles na noite desta segunda-feira. Em 2013, foram registrados cinco casos, e, em 2012, apenas um.