Estado e cidade de SP ampliam ajuda a usuário de crack

A mudança deve diminuir a procura pelo Centro de Referência a Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), no centro, que teve aumento nos atendimentos a partir de 21 de janeiro, quando um plantão judiciário passou a funcionar ali para agilizar casos de internação involuntária.

Outra mudança prevista no acordo é a disponibilização de dez equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), formadas por médicos especialistas no atendimento a dependentes químicos, que trabalhariam exclusivamente com os usuários de drogas.