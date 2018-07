'Estado' e 'Estadão ESPN' são premiados O repórter Leonencio Nossa e o repórter-fotográfico Celso Junior - ambos da sucursal de Brasília do Estado - foram contemplados ontem com o Prêmio Imprensa Embratel 2011, que teve cerimônia no Teatro Municipal do Rio, pelo caderno especial Guerras Desconhecidas do Brasil, publicado em dezembro.