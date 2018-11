Estado é o jornal mais admirado do País, diz pesquisa O jornal O Estado de S. Paulo permanece na liderança do ranking de jornais mais admirados do Brasil, segundo a 12ª edição da pesquisa os Veículos Mais Admirados, realizada pelo Grupo Troiano de Branding. O Estado ficou com 73,1 pontos no Índice de Prestígio de Marca (IPM) criado pela consultoria, à frente da Folha de S. Paulo (70,9) e do Valor Econômico (57,3). É a oitava vez em 12 anos que o Estado aparece no topo da lista.