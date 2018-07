Estado e prefeitura do Rio assumirão obras da Olimpíada

RIO - O vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, informou há pouco que o governo do estado e a Prefeitura deverão assumir obras da Olimpíada de 2016 que caberiam ao governo Federal realizar. Segundo o vice, já houve uma primeira reunião entre representantes do Estado e as ministras da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do Planejamento, Mirian Belchior.

Um segundo encontro para tratar do assunto acontecerá no início de março. Pezão não explicou as razões que levariam o governo do Estado e a Prefeitura a assumirem as obras, mas autoridades ligadas à Olimpíada dizem que o cronograma da parte que cabe à União está atrasado.

Pelo acordo que deve ser firmado, a Prefeitura assumiria as obras do Parque Olímpico, em Jacarepaguá, e o governo do Estado ficaria com o Parque de Deodoro, ambos na Zona Oeste da cidade.

"A presidente Dilma pediu que as ministras conversassem com a gente para que o governo do Estado e a Prefeitura toquem as obras. Imagina se vamos negar um pedido da presidente Dilma. A gente tem uma tradição de entregar (obras), então, ela confia", afirmou o vice-governador, após chegar ao Sambódromo do Rio para assistir o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial.

Pezão esclareceu que os recursos das obras continuarão a cargo do governo Federal e o Estado e município assumiriam o processo licitação, a contratação das empresas e a execução. A previsão inicial dos custos dessas obras era de R$ 1 bilhão, mas deverão ultrapassar este valor em pelo menos 50%.