'Estado' e Santander dão prêmio Luana Copini, aluna do 4.º ano de jornalismo da Universidade Mackenzie, é a vencedora do 6.º Prêmio Santander Jovem Jornalista, realizado neste ano em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo. Ela segue no próximo ano para Pamplona, na Espanha, para uma bolsa de estudos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra.