''Estado'' está sob censura há 203 dias

pedido de desistência da ação contra o Estado. Maso jornal não aceitou o arquivamento do caso. No dia 29 de janeiro, o advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira apresentou ao Tribunal de Justiça do

Distrito Federal(TJ-DF) manifestação em que sustenta a preferência do jornal pelo prosseguimento

da ação, para que o mérito seja julgado.

Desde 31 de julho do ano passado, o Estado esta impedido pelo TJ-DF de publicar noticias

relativas a investigação da Policia Federal sobre a atuação do empresário, filho do senador

Jose Sarney.