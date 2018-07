'Estado' faz curso em parceria com FGV

Estão abertas as inscrições para o 2.º Curso Estado de Jornalismo Econômico, agora parceria entre o Grupo Estado e a Fundação Getúlio Vargas (FGV/Eesp). De 2 de julho a 31 de agosto, o programa gratuito será destinado a jovens formados em 2010 e 2011 e a alunos de último semestre de todos os cursos superiores de Jornalismo do País.

Os 25 selecionados realizarão atividades em período integral, com aulas pela manhã e atuação nas redações à tarde, monitorados pelos jornalistas do grupo. O conteúdo teórico de economia terá a chancela acadêmica da FGV e o certificado de conclusão será válido como curso de extensão em macroeconomia e finanças pela instituição. As inscrições seguem até 3 de junho.

"A associação entre Estadão e FGV é uma oportunidade única para os jovens profissionais", diz o diretor de Desenvolvimento Editorial do Grupo Estado, Roberto Gazzi. "O tema econômico é e continuará sendo essencial na agenda de discussões do Brasil e necessita de jornalistas cada vez mais bem preparados."

Todo o conteúdo foi desenvolvido com base nas demandas dos editores do grupo. Constam do programa disciplinas de macroeconomia, política econômica, sistema financeiro, mercado de capitais e avaliação de empresas.

"O curso visa a aprofundar conhecimentos em economia e finanças que são necessários para o jovem profissional", conta o coordenador dos cursos de Educação Continuada da FGV/ Eesp, Rogério Mori. "O trabalho terá como pano de fundo a discussão da realidade macroeconômica brasileira e internacional."

Durante o período, os jovens participarão de entrevistas e palestras com líderes da economia nacional, como ocorreu na primeira versão do curso, no ano passado, com a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega, e do presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Parte dessa turma de 2011 foi contratada pela Agência Estado. "Ao aliar nosso conhecimento prático ao conteúdo teórico da FGV, o curso ressalta a vocação da agência como formadora de talentos e fortalece a sua posição de referência de qualidade jornalística", diz o editor-chefe da Agência Estado, João Caminoto.

A inscrição é feita junto com a primeira fase de seleção, realizada online. Setenta e cinco candidatos serão chamados para a segunda fase, em São Paulo, e o resultado sai em 24 de junho. Além dos 25 selecionados, farão parte da turma 5 jovens que já atuam no grupo. Mais informações em estadão.com.br/talentos.