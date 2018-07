'Estado' ganha 3 prêmios no 'Oscar do design gráfico'

O Estado foi premiado e m três categorias na 33.ª edição do Best of Newspaper Design, concedido pela Society for News Design (SND), entidade sediada em Nova York que discute e promove o design editorial. O prêmio, considerado o Oscar do design gráfico, foi divulgado ontem.

Foram 718 prêmios a jornais de 39 países, em 19 categorias. Na mais importante, a de Jornal Mais Bem Desenhado do Mundo, ganharam Excelsior (México); The National Post (Canadá); The Grid (Canadá); Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (Alemanha); e Politiken (Dinamarca). No Brasil, 21 trabalhos de 10 veículos foram premiados.

O Estado ganhou nas categorias Infografia, Cobertura Especial e Especial. Em A quinta busca pelas caixas-pretas do AF447 (categoria Infografia), apresentou os detalhes da quinta operação de buscas pelo avião da Air France que caiu no Atlântico em maio de 2009, durante viagem do Rio a Paris. Apesar do severo controle de informações imposto pelo Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA), órgão francês que investiga acidentes aéreos, a editoria de Arte apurou a história e criou uma página atraente, informativa e fácil de ser lida.

Na categoria Cobertura Especial, foram premiadas as infografias da série Repórter Viajante, produzida pelo repórter Herton Escobar em parceria com vários ilustradores e infografistas. Foram sete reportagens feitas do Caribe, da Indonésia, do Sri Lanka e do Nepal, publicadas entre junho e dezembro. "As infografias deram um brilho muito especial às reportagens", diz Escobar.

A série de quatro páginas 100 anos de prédios (categoria Especial) contou a história da urbanização da capital por meio de sua verticalização. A cada domingo, de duas a três décadas eram expostas: para cada uma, um prédio-símbolo com suas histórias contadas pelo repórter Rodrigo Brancatelli.

"As técnicas de visualização de informações são parte essencial do projeto do Estadão, em todos os meios de difusão - papel, web, tablet e celulares. O prêmio é um reconhecimento e um estímulo a mais para a nossa editoria de Arte e Infografia, que tem se desenvolvido muito nesse campo", diz Ricardo Gandour, diretor de conteúdo do Grupo Estado.

Além do Estado, receberam prêmios os seguintes veículos: O Dia, Época, Folha de S. Paulo, Galileu, O Globo, Jornal de Santa Catarina, Serafina, Superinteressante e A Tarde. Na edição anterior do prêmio da SND, o Estado ganhou cinco prêmios.