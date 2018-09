''Estado'' ganha 5 prêmios em concurso internacional de design

O Estado ganhou ontem cinco prêmios de design gráfico da organização americana Society for News Design (SND), a mais importante premiação mundial da área. Na categoria Tópicos Especiais, a cronologia visual da Copa levou, além do prêmio habitual, o Destaque Prata, um reconhecimento especial do júri concedido apenas a trabalhos mais inovadores.

Com um total de cinco páginas, a cronologia contou a história de Copa de 2010 de forma visual, com os vencedores de cada grupo avançando para a fase seguinte e crescendo na competição até chegar ao campeão, o time da Espanha.

"Esse é um prêmio importante, é como o Oscar do design gráfico. E fomos o único veículo brasileiro a ganhar uma prata, que tem bem mais peso que as outras premiações", afirmou Fabio Sales, diretor de arte do Estado.

Ao todo, a 32.ª edição da competição O Melhor do Design de Jornais distribuiu 832 prêmios em 19 categorias, para jornais de diversas partes do mundo. Na edição deste ano, foram inscritos mais de 10,5 mil trabalhos.

Entre os concorrentes brasileiros, 11 veículos de comunicação somaram 30 premiações.

O principal destaque da competição da SND deste ano foi o jornal português chamado I, lançado em 2009. Ele venceu como "o jornal de melhor design do mundo" em 2010.

Trabalho em equipe. Os trabalhos do Estado premiados pela SND envolveram profissionais das equipes de arte, diagramação e redação.

"Nos dois trabalhos premiados na categoria de infografia - páginas duplas com a tartaruga-cabeçuda e o dinossauro brasileiro -, os infografistas foram a campo levantar informações e trabalharam junto com o repórter", ressalta Sales.

Além do infográfico, o caderno completo da cobertura sobre a descoberta do fóssil de titanossauro em Minas Gerais levou o prêmio na categoria Cobertura Especial.

O outro destaque foi o especial de Páscoa do caderno Paladar, sob o título Manual da Cesta Básica, premiado na categoria Design de Página.

O Estado havia recebido da SND dois prêmios em 2006, logo depois de implantar um novo projeto gráfico do jornal.