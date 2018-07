‘Estado’ ganha três prêmios no 'Oscar' de design gráfico

A Sociedade pelo Design de Notícias (SND, em inglês), organização internacional que apoia profissionais de mídia impressa e digital, divulgou nesta segunda-feira, 9, os vencedores da premiação O Melhor do Design Digital em 2014. O Estado recebeu três prêmios de Excelência Gráfica. Os infográficos contemplados foram Torre Atto: Observatório sobre a Floresta, Gabriel Medina - O Sonho do Brasil no Surfe e O Muro de Berlim.

“Os prêmios conferidos pela SND são um reconhecimento pela contínua busca do Estadão por novas formas de se contar uma história no universo digital”, afirmou Fabio Sales, diretor de arte do Estado.

O trabalho sobre a Torre Atto apresenta o equipamento de 330 metros de altura, construído no meio da floresta, que ajudará os cientistas a entender os impactos das mudanças ambientais no ecossistema amazônico e no clima do planeta.

O infográfico interativo sobre Gabriel Medina revela o perfil do surfista nascido no litoral paulista, suas principais manobras, as etapas do Circuito Mundial de Surfe e os adversários do brasileiro.

Já o especial sobre os 25 anos da queda do Muro de Berlim resgatou a história de um dos grandes eventos mundiais do século 20, com detalhes sobre a construção que separou a Alemanha, depoimentos e cronologia completa sobre o acontecimento.

Contemplados. A premiação recebeu 900 inscrições de todo o mundo, maior número de participantes desde sua criação, em 2002. Cinco medalhas de ouro foram concedidas: duas para a National Public Radio, uma para o The Washington Post, uma para a Harvard Law Review e uma para a ProPublica; todos americanos. Além do Estado, outros três veículos brasileiros foram premiados, o jornal O Globo, o portal globoesporte.com e o Jornal de Santa Catarina.

Com o especial Caymmi 100 anos - Samba da Minha Terra, O Globo ganhou uma medalha de prata. No trabalho, músicos e leitores enviaram vídeos para compor uma versão coletiva da canção do artista baiano.

É possível conferir o trabalho de todos os vencedores no site da Sociedade pelo Design de Notícias: www.snd.org.