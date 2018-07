Estado interdita hospital psiquiátrico de Sorocaba

De acordo com a promotora Maria Aparecida Castanho, do Gaeco de Sorocaba, foram encontrados 96 pacientes em situação classificada como sub-humana. Eles estavam sujos, sem roupas, dormindo no chão ou em estrados, e havia falta de funcionários. Ontem, em conjunto com técnicos do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério Público Estadual, a Secretaria realizou nova inspeção para confirmar as denúncias. Foi constatado que a equipe de profissionais não é suficiente para prestar atendimento adequado a todos os pacientes.

Durante o período de interdição, a direção do hospital terá de providenciar as adequações necessárias, que serão acompanhadas pela prefeitura. Após esse prazo, será feita nova vistoria. O hospital, privado, é mantido com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). A diretoria alega que a verba é insuficiente e já pediu ajuda à prefeitura e ao governo estadual sem ser atendida.

O Hospital Vera Cruz está entre os sete hospitais psiquiátricos da região de Sorocaba sob investigação do Ministério da Saúde desde 2011 em razão do alto índice de mortes de pacientes. De acordo com levantamento do Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), 459 internos morreram entre 2006 e 2009 nesses hospitais, muitos deles em circunstâncias não esclarecidas, índice muito acima da média. Foram 16,5 óbitos para cada 100 leitos, enquanto a média dos hospitais psiquiátricos públicos do Estado é de 6,5 mortes para o mesmo número de leitos.