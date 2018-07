Estado Islâmico afirma ter executado segundo refém japonês Militantes do Estado Islâmico disseram ter decapitado um segundo refém japonês, o jornalista Kenji Goto, o que levou o primeiro-ministro Shinzo Abe a prometer um reforço à ajuda humanitária para os adversários do grupo no Oriente Médio e a ajudar a trazer seus assassinos à justiça.