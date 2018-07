Estado Islâmico ataca cidade iraquiana de Samarra

Fontes da segurança e moradores disseram que o ataque em Samarra teve início às 5h30, no horário local, quando dois homens-bomba do Estado Islâmico explodiram seus carros na zona norte de Sur Shnas.

Ao mesmo tempo, um homem dirigindo um Humvee equipado com explosivos o detonou no sul da cidade e outros combatentes atacaram as forças de segurança no oeste com franco-atiradores, morteiros e granadas lançadas por foguetes.

Milhares de soldados e combatentes de milícias xiitas, conhecidos como Hashid Shaabi (Mobilização Popular) se reuniram em torno de Samarra em uma campanha de conduzir Estado Islâmico para fora de fortalezas próximas às margens do rio Tigre, incluindo a cidade de Tikrit, 50 km ao norte.

Fontes médicas disseram que o hospital de Samarra havia recebido os corpos de três combatentes Hashid Shaabi, e estava tratando seis pessoas feridas.