Estado Islâmico busca bases dentro do Líbano, diz chefe de segurança

O general Abbas Ibrahim disse que as forças libanesas estavam em alerta para evitar que os militantes linha dura conquistem qualquer território libanês perto das montanhas Qalamoun, que demarcam a fronteira leste do Líbano com a Síria.

Tais incursões transfronteiriças aumentariam a preocupação de que o Líbano, que sofreu com sua própria guerra civil entre 1975 e 1990, possa entrar em maiores conflitos com a Síria.

Ibrahim, que é o chefe do escritório de segurança geral do Líbano, disse que o Estado Islâmico aumentou recentemente seus números na área de Qalamoun, visando garantir a segurança do território transfronteiriço para dar suporte às operações sírias.

"O Estado Islâmico não quer dominar Qalamoun... mas eles querem usá-lo para garantir seu apoio na região através do controle de cidades (libanesas) em contato com a área de Qalamoun", disse ele. "O Exército (Libanês) e as forças de segurança estão em alerta total", disse ele à Reuters em sua cidade ao sul do Líbano.

O Estado Islâmico controla terras na Síria e no Iraque e declarou um califado islâmico. O grupo tem sido alvo de ataques liderados pelos Estados Unidos em ambos os países.

Ibrahim afirmou que o Estado Islâmico se tornou o grupo armado dominante em Qalamoun. "No período recente cerca de 700 novos combatentes prometeram fidelidade, então agora eles são mais de mil", disse ele.

Referindo-se ao Estado Islâmico e outros grupos militantes como a Frente al Nusra, o chefe do exército libanês alertou em novembro que o Líbano estava enfrentando "o conluio terrorista mais perigoso em toda região".