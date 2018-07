Estado Islâmico decapita sete homens e três mulheres na Síria, diz observatório O Estado Islâmico decapitou sete homens e três mulheres em uma região curda no norte da Síria, disse um grupo de monitoramento dos Direitos Humanos nesta quarta-feira, no que descreveu como uma campanha para atemorizar moradores que resistem ao avanço do grupo militante.