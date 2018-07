Estado Islâmico toma 16 aldeias curdas no norte da Síria; curdos apelam por ajuda Combatentes do grupo Estado Islâmico conquistaram 16 aldeias curdas no norte da Síria, em um grande avanço na direção da cidade de Ayn al-Arab, situada na fronteira com a Turquia, segundo disseram nesta quinta-feira um comandante curdo e um grupo que monitora a guerra civil no país.