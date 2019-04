‘Estado’ lança clube de benefícios

O ‘Estado’ lança o ‘Clube Mais Estadão’, serviço de benefícios para seus assinantes. A plataforma dará descontos em parceiros de grandes marcas em 12 categorias para quem for assinante do jornal impresso e da versão digital completa. Para ter acesso ao clube, basta acessar o site oficial (clube.estadao.com.br) ou o app do programa, com versões para iOS e Android.

Quem já é assinante pode se cadastrar no Clube Mais Estadão e passar a desfrutar das vantagens. Para novos usuários, basta assinar o jornal para ter acesso aos descontos – muitos deles podem, sozinhos, já compensar o valor da assinatura. Ao todo, há 12 categorias de parceiros no clube: lojas, farmácias, restaurantes, salões de beleza e até hotéis, resorts e corretoras de câmbio. Outro destaque é a possibilidade de adquirir ingressos para a rede Cinemark.

“Com esse lançamento, buscamos valorizar ainda mais a assinatura do Estadão. Além de conteúdo relevante, os assinantes terão benefícios exclusivos em uma plataforma fácil e interativa”, diz Debora Huertas, gerente-geral da área de Mercado Leitor do Grupo Estado.

Como funciona

Para usar cada oferta, é preciso acessar o clube com o mesmo login e senha da assinatura, no app ou no site. Daí, basta explorar os descontos disponíveis, selecionar o que for desejado e, se necessário, resgatar um cupom no site do parceiro. Não há limite de utilização dos benefícios no mês, mas é preciso ficar atento para as regras de cada parceiro – alguns deles têm dias ou horários específicos para os descontos.

No site do Clube Mais Estadão, há ainda uma calculadora que permite aos usuários estimar quanto podem economizar por mês com as vantagens disponíveis no programa. Já os apps também trazem uma função que maximiza o benefício: com auxílio da tecnologia de geolocalização (GPS), o Clube Mais Estadão pode informar aos usuários quando eles estiverem próximos a um estabelecimento parceiro. Para isso, o usuário precisa autorizar o aplicativo a usar o recurso de geolocalização e de envio de notificações.

Outra vantagem do programa é uma comunidade exclusiva no Facebook – no grupo, os participantes podem trocar experiências sobre os benefícios. Para quem ainda não é assinante do jornal e deseja fazer parte do Clube Mais Estadão, basta acessar o site assine.estadao.com.br ou ligar para o telefone 0800 770 2166.