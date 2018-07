'Estado' lança domingo novos classificados

Dando sequência ao projeto de redesenho do Estado e do portal estadão.com.br, iniciado em março, estreiam neste domingo os novos Classificados do Estadão. Com editorial reformulado e projeto gráfico moderno, os suplementos trarão aos leitores mais conteúdo, mais seções, mais serviços - e um novo caderno, o Ultra, dedicado a produtos e serviços de luxo.

Essa é a primeira etapa da reformulação dos Classificados do Estadão. No segundo semestre, o jornal dará início à segunda fase do projeto, tornando disponíveis os classificados na internet e em outras plataformas.

A partir de domingo, os cadernos Autos, Empregos & Carreiras, Imóveis, Oportunidades e Ultra serão identificados pelas iniciais a, e, i, o, u. "Isso cria uma marca e tem um apelo lúdico que é visualmente muito atrativo", diz o diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini. A ideia é reforçar o conteúdo editorial e inovar sob o ponto de vista gráfico. "Queremos atrair mais leitores, devolvendo o charme aos Classificados."

Para o diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, a reformulação dos cadernos resgata uma característica forte dos Classificados do Estadão, que é a prestação de serviços ao leitor. "Os Classificados serão um guia para ajudar o leitor a tomar as melhores decisões, seja na compra de um carro, na escolha de um imóvel ou na hora de fechar um negócio. E até, quem sabe, sonhar com um bem de consumo de luxo", afirma Gandour.

O caderno Autos trará lançamentos e novidades do setor automotivo, test-drive de novos e seminovos e tabela completa de novos e usados, além de um novo espaço para valorizar as ofertas dos anunciantes. O Empregos & Carreiras terá sua cobertura ampliada para a gestão da carreira, sem perder o foco no mercado de trabalho, além de informações sobre concursos e estágios e uma seção só para esclarecer dúvidas de leitores.

Para acompanhar o crescimento do setor imobiliário, o Imóveis terá o dobro de páginas editoriais, com seção de dúvidas de leitores, colunistas, dicas sobre compra e venda de imóveis e informações sobre condomínios. Focado em empreendedorismo, o caderno Oportunidades trará histórias de empresários de sucesso, dicas para investir e fazer bons negócios, além das seções Eureca!, voltada a invenções práticas e lucrativas, e O Especialista Responde, uma espécie de consultoria à distância.

"Com as mudanças nos cadernos classificados, a edição dominical do Estadão ficará ainda mais completa e atraente", diz Gandour. "O leitor poderá contar com um jornal cada vez mais profundo, que trata de todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional."

A implantação da primeira etapa da reformulação dos Classificados será finalizada dia 28, com a publicação do caderno Ultra, voltado ao mercado de luxo, com matérias sobre automóveis, imóveis, obras de arte, iates e outros produtos exclusivos. Em formato tabloide e impresso em papel especial, o Ultra terá circulação dirigida e tiragem de 60 mil exemplares. "A demanda para esse tipo de produto já existia e agora há um caderno só para o segmento", diz o diretor de Projetos Estratégicos, João Felipe Souza.

Referência

O Estado é o jornal líder em anúncios classificados, com três vezes o volume de ofertas da concorrência. A cada domingo, são publicadas cerca de 15 mil ofertas.