'Estado' publica amanhã caderno especial do Enem O Estado vai publicar amanhã um caderno especial com as notas médias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) obtidas pelas escolas do País. A cobertura inclui tabelas, reportagens, perfis e médias das escolas avaliadas. Além do impresso, outras plataformas, como estadão.com.br e tablet também terão material sobre o tema.