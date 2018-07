'Estado' recebe 4 prêmios internacionais de design gráfico O Estado de S. Paulo recebeu quatro Prêmios de Excelência na 34.ª edição da competição The Best of News Design, criada em 1979 pela Society for News Design, associação dedicada aos aspectos visuais do jornalismo em todo o mundo. Ao todo, 23 trabalhos brasileiros das seguintes publicações foram premiados: Estado de S. Paulo (4), Folha de S. Paulo (7), Superinteressante (3), Correio (1), Correio Braziliense (1), Dia (1), Extra (1), Globo (1), Jornal de Santa Catarina (1), Marie Claire (1), Saúde É Vital (1) e Serafina (1).