Estado recorrerá de redução no valor de pedágio O governo do Estado, por meio da Procuradoria Geral, deverá recorrer da decisão da Justiça que obriga a redução dos valores dos pedágios cobrados nas pistas expressas da Rodovia Castelo Branco no km 18, em Osasco, e no km 20, em Barueri. Apesar de haver a decisão judicial, os valores ainda não mudaram. A Viaoeste, concessionária da Castelo, afirmou que não foi notificada e mantém a cobrança em R$ 2,80.