Estado tem 3 pontos para geração de energia eólica Divulgado ontem pelo governo paulista, o Atlas da Energia Eólica apontou as regiões do Estado com maior potencial de geração de energia a partir do vento. Três áreas principais, que poderiam abastecer as cidades de Sorocaba, Campinas, Bauru e Botucatu, têm capacidade de produzir cerca de 4,7 mil megawatts (MW), caso sejam feitos os investimentos em aerogeradores.