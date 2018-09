Estado tem papel duplo em conflito no AM

No caso do Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões, um dos ícones da paisagem amazônica e polo turístico internacional, o poder público tem papel duplo. O sistema de captação de água previsto para ser construído no local, que adentra 700 metros nos rios, foi bancado pela União com contrapartida do Estado. No caso do Porto das Lajes, cabe ao governo do Amazonas o licenciamento do projeto. Assim, o Estado fica na situação de cobrar parâmetros ambientais de um terminal concebido para servir à Zona Franca, que emprega cerca de 100 mil pessoas e é a maior fonte de receita do Amazonas.