'Estado' terá edição em 3D na segunda 28

O Estado vai explorar a tendência mundial do 3D em uma edição especial do caderno Link. O suplemento de cultura digital do jornal trará matérias que se utilizam dos recursos dessa tecnologia, com fotos e infográficos produzidos de acordo com os parâmetros adotados em exibições do gênero, seja em papel, no cinema ou na TV. A publicação será no dia 28 de junho, quando serão encartados no jornal os óculos especiais coloridos necessários para a visualização dos efeitos.

Anúncios criados para a edição em 3D, distribuídos ao longo de todos os cadernos, também poderão ser vistos com os óculos. Eles serão identificados por um selo indicativo.

Além disso, haverá uma galeria de fotos em três dimensões no portal do Estado. Para visualizá-las, bastará usar os óculos entregues com o jornal e clicar na opção 3D das páginas do estadao.com.br.

"Essa é só mais uma das iniciativas do Grupo Estado que exploram as novas tecnologias e aproximam o universo de papel do ambiente digital", explica o editor-chefe de publicações, Ilan Kow.

"Explorar o 3D é natural para um veículo que foi pioneiro, no Brasil, no uso das redes sociais, na integração das redações online e impressa e no uso de novas interfaces para o conteúdo digital e realidade aumentada."