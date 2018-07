Estado terá pedágio por quilômetro rodado

O período de testes vai durar aproximadamente seis meses e será realizado em trechos de rodovias entre as praças de pedágio - principalmente onde a distância entre as praças é maior do que 50 quilômetros. A preferência será dada para vias com muitos acessos, justamente as consideradas mais difíceis de adotar um novo modelo de cobrança.

A reportagem apurou que os locais na região de Campinas serão Jaguariúna, Paulínia e Indaiatuba. Essas cidades foram bastante citadas nas últimas eleições estaduais, pois os moradores pagam taxas inteiras de pedágio para viajar poucos quilômetros e trabalhar em outras cidades da região. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) prometeu mudanças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.