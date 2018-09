Estados do Sul enfrentam geada na madrugada

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na serra catarinense, a temperatura em Urubici baixou para 0,1°C e em São Joaquim para 0,6°C. No planalto de Santa Catarina, a temperatura mínima em Caçador foi de 1,6°C e em Curitibanos de 1,7°C. General Carneiro, no sul do Paraná, teve mínima de 0,6°C.

Na serra gaúcha, em São José dos Ausentes, e em Quarai, na fronteira com o Uruguai, a mínima foi de 2,4°C. Vacaria registrou 2,7°C.

De acordo com a Climatempo, a mesma massa polar que derrubou a temperatura no Sul do Brasil atuou forte nesta madrugada em parte do Centro-Oeste. No sul de Mato Grosso, a temperatura baixou para menos de 5°C em algumas localidades. O ar polar também derrubou a temperatura no sul de Goiás, chegando a 10°C em algumas localidades.