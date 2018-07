Estados do Sul querem antecipar vacinação

Na pauta do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) está o aumento no número de doses distribuídas no Sul, que concentram 80% dos casos da doença no País, e a criação de unidades de atendimento para pacientes com síndromes gripais, para acelerar o início do tratamento com o antiviral oseltamivir.

Para o Secretário Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, Ciro Simoni, a avaliação de que o pico de casos da doença já passou precisa ser revista com o acompanhamento dos dados. "Por enquanto, estamos na curva e mostrando queda no número de casos", disse. Ontem, o Estado somou oito novas vítimas da gripe, mas pelo menos três delas de mortes ocorridas em semanas anteriores e confirmadas agora.

No Paraná, a leitura de especialistas é de que a doença está diminuindo. O boletim epidemiológico de ontem confirma que o pico da doença foi no final de junho (26.ª semana). Houve crescimento mais lento do número de casos em relação ao boletim anterior: de 29% (de 588 para 760) para 18% (de 760 para 899). / TÁSSIA KASTNER