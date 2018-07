Estados do Sul recebem alerta de temporais da Defesa Civil

As Defesas Civis dos três Estados do Sul do País foram alertadas pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, por conta da possível ocorrência de temporais. De acordo com a secretaria, entre esta quarta-feira, 10, e quinta-feira, 11, a formação de um novo sistema frontal organiza áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Em alguns momentos, as chuvas poderão ser acompanhadas por raios e ventos de até 70 quilômetros por hora, principalmente no norte, centro-leste e sul do Rio Grande do Sul. A ocorrência de granizo isolado não está descartada. A defesa civil recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).