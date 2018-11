Estados não atingem meta de vacinação Relatório sobre a cobertura vacinal contra a gripe suína no Brasil aponta grandes diferenças entre os resultados dos Estados e do País. Os dados do sistema do Ministério da Saúde, colhidos até o início da noite de ontem, mostram que, apesar de o País já ter cumprido a meta de vacinar 80% da população de crianças de 6 meses a 23 meses e 29 dias, na Região Norte o índice é de apenas 65,7%. No Acre, apenas 50,7% das crianças visadas já foram atendidas. A região foi a mais afetada pela gripe no ano.