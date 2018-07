Estados são responsáveis por auditorias Oficiais O Ministério da Agricultura coordena o programa de rastreabilidade e também é responsável pelas auditorias oficiais, em conformidade com a União Européia. Mas, por meio da Instrução Normativa 24, passou a competência das auditorias oficiais para os Estados. Em São Paulo, o governo treinou 106 veterinários para atuarem como auditores do Sisbov. A equipe conta também com mais 30 fiscais do Mapa. "Iniciamos o processo no segundo semestre, porque antes o Estado não estava liberado para exportar carne para a UE", diz o coordenador da Defesa Agropecuária paulista, Cláudio Alvarenga. Segundo ele, foram solicitadas 224 auditorias em todo o Estado e 68 foram atendidas até a semana passada. "Estamos realizando em média 5 auditorias por semana", diz. Já em Minas Gerais o trabalho começou no primeiro semestre e está mais adiantado. O governo criou o Projeto de Rastreabilidade Bovina e capacitou profissionais especialmente para o trabalho. Conforme Therezinha Porto, 38 estão trabalhando efetivamente com as auditorias. A meta do Estado é auditar 400 estabelecimentos aprovados no Sisbov até o fim do ano. "A partir de novembro teremos capacidade para auditar até 150 propriedades por mês", diz. Ela admite, porém, que o processo poderia ser melhorado. "A evolução é natural. À medida que vamos executando a atividade vamos buscando meios de torná-la mais eficiente." INFORMAÇÕES: No site www.agricultura.gov.br