Estados Unidos aprova venda de pílula do dia seguinte que previne gravidez por 5 dias após o sexo Foi aprovado ontem nos Estados Unidos um novo tipo de pílula do dia seguinte, que funciona por mais tempo que o produto atualmente mais vendido. Chamada de Ella e fabricada pela farmacêutica francesa HRA, a pílula reduz a chance de engravidar por até cinco dias após a relação sexual, contra três dias do medicamento concorrente. A Ella, já comercializada na Europa, só poderia ser vendida nos EUA mediante apresentação de receita. / AP