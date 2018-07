Estados Unidos aprovam nova droga para ajudar a perder peso

A agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos - o FDA - aprovou ontem a pílula contra obesidade da empresa farmacêutica Arena. É o primeiro medicamento aprovado pela agência para ajudar na perda de peso nos últimos 13 anos.

A decisão acompanha um esforço do governo americano para diminuir a crescente epidemia de obesidade no País.

A lorcaserina, nome dado à droga que será comercializada como Belviq nos Estados Unidos, está aprovada para uso em adultos com um índice de massa corporal (IMC) de 30 ou mais - nível que já costuma ser qualificado como obesidade moderada - ou para adultos com IMC maior que 27 - considerado sobrepeso -, com ao menos uma comorbidade, como hipertensão, diabete do tipo 2 ou colesterol alto.

O IMC é uma medida do nível de obesidade com base em uma relação matemática da altura e do peso da pessoa.

Outros dois medicamentos, das empresas Vivus Inc y Orexigen Therapeutics Inc ainda esperam na fila de análise do FDA.

As ações da Arena aumentaram 45% depois do anúncio. Também as concorrentes se beneficiaram. As ações da Vivu aumentaram 9%. As da Orexigen, cerca de 24%.

Exigências. Como parte do processo de aprovação, a Arena deve realizar seis estudos clínicos, inclusive um de longa duração para avaliar o potencial risco cardíaco ou de acidente vascular cerebral associado ao Belviq.

A droga ainda não chegou ao Brasil e não está sob análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Não será uma revolução", pondera Rosana Radominski, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso). "Já existem outros medicamentos no mercado com um funcionamento semelhante. Mas é importante, porque será mais uma alternativa para os médicos."

Um painel de assessoria do FDA em maio recomendou a aprovação da lorcaserina, argumentando que os benefícios superam os riscos. Com dois terços da população com sobrepeso e a metade com obesidade, a agência estava sob pressão para aprovar um novo tratamento.

"A obesidade ameaça o bem-estar geral dos pacientes e é um importante problema de saúde pública", afirmou Janet Woodcock, diretora dos Centros para a Avaliação e Investigação de Fármacos do FDA.