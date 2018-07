Estados Unidos e aliados fazem 33 ataques aéreos contra o Estado Islâmico

Washington - Os Estados Unidos e seus aliados fizeram 28 ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque e outros cinco na Síria neste sábado, 26, informou em nota neste domingo a coalisão que lidera as operações.

No Iraque, seis ataques foram feitos próximos a Sinjar, atingindo duas unidades táticas e destruindo duas posições do Estado Islâmico, duas pontes usadas e duas galerias subterrâneas usadas pelo grupo, as forças conjuntas informaram este domingo.

A coalisão também atingiu alvos próximos a Mosul, Fallujah e Ramadi, onde as forças iraquianas de solo informaram no domingo que conseguiram tomar a última fortaleza do EI na cidade.

Na Síria, próximo a Raqqa, dois ataques destruíram escavadeiras e outros equipamentos do EI. Três ataques próximos a Manbij atingiram três unidades táticas, destruíram veículos e armas, além de ferir soldados do EI. Por Alana Wise