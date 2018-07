Estados Unidos libertam prisioneiro de Guantânamo para Arábia Saudita

Muhammad Murdi Issa al-Zahrani foi liberado para transferência por conselho de revisão, que afirmou que havia levado em consideração o fato de as informações referentes à ligação do prisioneiro com a Al Qaeda não terem sido corroboradas e por ele ter expressado arrependimento.

Zahrani, que integrará um programa saudita de reabilitação, foi preso na Base Naval de Guantânamo em agosto de 2012. Em seu perfil do Departamento de Defesa consta que ele tem 44 ou 45 anos de idade.

Seis outros prisioneiros foram transferidos de Guantânamo nas últimas três semanas, incluindo três da Georgia, dois da Eslováquia e um do Kuwait. Ainda há 142 detentos na base naval, informou o Departamento de Defesa.

O presidente Barack Obama prometeu fechar a prisão durante sua campanha presidencial em 2008, afirmando que ela era danosa à reputação dos Estados Unidos ao redor do mundo. Mas Obama até o momento não conseguiu o que prometera, em parte por causa da resistência do congresso americano.

O Centro de Direitos Constitucionais, em Nova York, que representou alguns dos prisioneiros de Guantânamo, deu as boas-vindas, neste sábado, às liberações das últimas semanas e disse que Obama deveria transferir os homens que ainda restam e que ele não pretende acusar criminalmente.

