Estaduais cedem a Alckmin

Em abril, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela legalidade das cotas raciais, as universidades estaduais informaram que não adotariam a cota. A situação começou a mudar quando, em outubro, o governador Geraldo Alckmin se reuniu com o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (Cruesp) e pediu que fosse elaborado um plano em resposta ao que foi estabelecido pela Lei de Cotas para as federais.

Desde então, o tema foi discutido em pelo menos cinco reuniões do Cruesp, com a presença de secretários de governo, até que na quinta-feira a proposta a ser levada ao governador foi definida, segundo informações do reitor da Unesp, Julio Cezar Durigan.