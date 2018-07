Estaduais têm 10 dias para avaliar projeto de cotas

Batizado de Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Público Paulista (Pimesp), o projeto propõe alcançar, em três anos, 50% das matrículas em cada curso de alunos da escola pública, sendo 35% pretos, pardos e indígenas. Parte das vagas seria preenchida por alunos que passariam por um college, semipresencial de dois anos - ideia que tem causado polêmica. O desejo do governo do Estado é que as universidades tenham um programa de cotas similar ao das federais já no próximo vestibular. / P.S.