'Estamos virando exterminadores do futuro', diz Marina Silva

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva fez na segunda-feira, 11, um discurso engajado, alertando sobre os perigos do consumo excessivo e convocando as pessoas a realizarem ações efetivas para salvar o planeta, durante sua apresentação no TEDxRio+20, no Forte de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

A ex-senadora também disse que "estamos vivendo uma doença chamada o mal do excesso" e afirmou que as crises e decisões políticas e econômicas recentes, aliadas ao nosso modo de vida atual, estão "nos transformando em verdadeiros exterminadores do futuro".

O TEDxRIO+20 - versão da série de palestras mundiais de 18 minutos proferidas por experts de diversas áreas - marcou o início do Humanidade 2012, um dos eventos paralelos à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).

Na segunda, especialistas convidados apresentaram diversas ideias criativas para contribuir com a preservação do planeta, mostrando fontes alternativas de energia e algumas experiências bem-sucedidas em áreas como saúde, arquitetura e meio ambiente.

Entre os palestrantes estava o artista plástico Vik Muniz, que participou do documentário indicado ao Oscar Lixo Extraordinário, sobre os catadores de lixo do Aterro de Jardim Gramacho, o maior lixão da América Latina, que foi desativado neste mês, no Rio.

Eventos do dia. A programação de hoje inclui palestras do ambientalista Jean-Michel Cousteau, filho do explorador Jacques Cousteau; do biólogo suíço Colomban de Vargas; do repórter do New York Times Jim Robbins; da ativista indiana Kiran Bedi; e da canadense Severn Suzuki, que, aos 12 anos proferiu um discurso histórico durante a Eco-92 e ficou conhecida como "a menina que calou o mundo".

O evento TEDxRio+20 pode ser acompanhado ao vivo pelo site tedxrio20.com.