Estandes Perto de completar dois anos, o Mais Largo 13 continua com jeitão de novo. Seus pisos, paredes e banheiros estão em ótimo estado, além de limpos e com iluminação adequada. O ambiente lembra um grande e bem estruturado espaço repleto de estandes. Suas lojas "modulares", como são chamadas no site, abrigam desde pontos de redes como O Boticário, Inovathi, Colombo, CVC Viagens, Voe Gol e Tam Viagens até marcas menos conhecidas. Entre as 400 lojas, é possível encontrar âncoras como Magazine Luiza, Lojas Americanas e Marisa Lingerie. A praça de alimentação não decepciona, com comida mineira, italiana, japonesa e culinária mexicana. A rede Cinépolis tem oito salas.