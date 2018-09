Autor: Menalton Braff

Editora: Global

(160 págs., R$ 29)

O escritor gaúcho, consagrado sobretudo após ganhar o Prêmio Jabuti de Melhor Livro do Ano (2000), explora o fluxo de memória neste romance protagonizado por dois irmãos, Laura e Adriano, que têm de lidar com o passado após a morte dos pais num acidente.

AVANTE, SOLDADOS: PARA TRÁS

Autor: Deonísio da Silva

Editora: Leya

(164 págs., R$ 39,90)

Nova edição da obra de 1992, cuja história transcorre durante a Guerra do Paraguai (1864-1970) e rendeu ao brasileiro o Prêmio Casa de Las Américas, com júri presidido por José Saramago.

UMA SEMANA NO AEROPORTO

Autor: Alain de Botton

Tradução: Maria Luiza M. Jatobá

Editora: Rocco

(218 págs., R$ 33,50)

O suíço, autor de A Arquitetura da Felicidade, passou uma semana como "escritor-residente" no Terminal 5 do aeroporto de Heathrow, em Londres, e relata neste livro as suas experiências.

A LONGA ESTRADA DA DÍVIDA

Autor: William Salasar

Editora: Saraiva

(168 págs., R$ 31,90)

O jornalista, que já trabalhou no Estado e na revista Exame, entre outros veículos, faz neste livro uma análise da trajetória da economia brasileira, mostrando como o País resistiu

a 200 anos de crises externas.

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO

Organizadores: Gunter Axt e Fernando Luís Schüler

Editora: Civilização Brasileira

(448 págs., R$ 57)

Reúne conferências de nomes como Simon Schama, Beatriz Sarlo e José Padilha, realizadas durante o seminário anual homônimo em Porto Alegre.

CULTURA DAS BORDAS

Autora: Jerusa

Pires Ferreira

Editora: Ateliê Editorial

(192 págs., R$ 39)

A socióloga e professora de literatura aborda a questão da produção cultural impressa no Brasil, dando ênfase à relação entre o centro e a periferia e mostrando como um e outra assimilam valores.

FRAGMENTS - POEMS, INTIMATE NOTES, LETTERS

Autora: Marilyn Monroe

Editora: Farrar Straus & Giroux (Importado, 256 págs., R$ 70,40)

Contém fac-símiles de manuscritos nunca antes publicados da célebre atriz americana, além de fotografias raras de momentos

de sua vida pessoal.

THE TOWN - A NOVEL

Autor: Chuck Hogan

Editora: Pocket Books USA (Importado, 400 págs., R$ 14,30)

O autor, que assina com Guillermo del Toro a trilogia Noturno, conta a história de uma gangue dos EUA neste policial em que se baseou o filme Atração Perigosa, dirigido por Ben Affleck.