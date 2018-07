A Rosatom aderiu em 2011 à Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan) por meio da subsidiária Rusatom Overseas.

A estatal, no comunicado, reiterou que está disposta a investir no país e "apoiar as iniciativas brasileiras em energia nuclear oferecendo desde tecnologia até investimento direto".

A Rosatom não pôde ser encontrada para comentar o assunto.

(Por Renan Fagalde)