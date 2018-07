Estátua de 400kg de prédio tombado é furtada no Rio Uma escultura de 400 quilos foi furtada de um prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), situado na Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo moradores da vizinhança, os ladrões levaram a escultura na noite da última terça-feira, 1º, e voltaram na noite seguinte para furtar a base e outras peças menores.