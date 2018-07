Estátua de bronze marca 80 anos do nascimento de Che

Uma escultura de bronze de quatro metros de Che Guevara foi inaugurada neste sábado em Rosario, Argentina, cidade natal de Che, para marcar os 80 anos do nascimento do revolucionário. Segundo o correspondente da BBC na Argentina Max Seitz, o monumento é a primeira estátua de corpo inteiro de Che instalada em um espaço público no país. A estátua foi criada pelo artista plástico argentino Andrés Zerneri, que a idealizou como um projeto coletivo. Cerca de 15 mil pessoas de todo o país doaram chaves e pequenos objetos de bronze para a obra de três toneladas e meia. A escultura mostra Che de pé, com uniforme e boina, e a cabeça levemente virada sobre o ombro direito, reproduzindo a expressão desafiadora retratada pelo fotógrafo cubano Alberto Korda. Milhares de pessoas participaram da cerimônia. Entre elas, a filha de Che, Aleida, que viajou de Cuba para participar do evento. "Para mim, o mais importante são que os jovens estejam aqui. Transformar suas idéias em ações práticas todos os dias, isso faz com que meu pai siga vivendo entre nós", disse. A inauguração da estátua foi o ponto culminante de três dias de celebrações na cidade pelos 80 anos do nascimento de Che. Che Guevara nasceu em Rosario no dia 14 de junho de 1928, às 17h, como mostra a certidão de nascimento vista pela reportagem da BBC. Mas ele viveu pouco tempo na cidade. Quando tinha pouco mais de um ano, sua família se mudou para Buenos Aires. Che sempre disse que seu nascimento em Rosario foi por acaso, já que a família costumava se locomover de um lugar a outro do país a negócios. No entanto, o revolucionário nunca abandonaria sua afeição pelo clube de futebol Rosario Central. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.